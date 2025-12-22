これは筆者自身の体験です。児童館で息子が思わぬ行動をし、周りの子どもたちと一悶着が起きてしまいました。初めての子育て経験に戸惑いながらも、周りの大人たちの対応を見て、自分自身の子どもとの接し方を見直すきっかけとなった出来事です。 おもちゃは好き放題使いまくり 児童館に行くと、息子はおもちゃを独り占めするのが常。その日も靴を脱ぐなり「くるまー！」と叫びながら、おもちゃ棚から車を引き抜きプレイ