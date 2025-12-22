マフラーといえば、チェック柄を思い浮かべる人も多いのでは？ 防寒だけでなく、色が沈みがちな冬コーデのアクセントになり、シンプルなコーディネートも華やかに演出するファッションアイテムとしても心強い味方です。人気ショップで見つけた、気になるチェック柄マフラー & ストールをピックアップ。 【ファーストハンド】ウール100％のぬくもり。差し色で楽しむ冬のマフ