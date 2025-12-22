バンダイが、東映特撮ファンクラブ限定作品『仮面ライダーヴラム ルートストマック』に登場するアイテムをセットにした「DXぷるゼリーノアールゴチゾウ＆ラーゲ9ゴチゾウ」の予約受付を、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年12月22日16時に開始します。仮面ライダーヴラムの新たな変身アイテムと、人気キャラクター「ラーゲ9」をモチーフにしたゴチゾウがセットになり、音声ギミックなどを搭載