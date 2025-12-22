東海地方は、向こう1週間は寒暖差が大きく、天気や気温変化が大きくなりそうです。24日(水)から25日(木)は広く雨が降りますが、26日(金)は、岐阜県山間部を中心に雪が降り、積雪が増加するでしょう。週後半は、一時的に厳しい寒さとなる見込みです。今日22日は晴れる所が多い夜は朝より寒く週末の雨から一転、今日22日の東海地方は、朝から晴れている所が多くなっています。この後、西高東低の冬型の気圧配置は緩み、次第に高気