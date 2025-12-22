クリエイティヴ・ヴィジョンが、大阪商工会議所共催の下、日本パビリオンとして企画・運営する「Japan Tech Project」を、米国・ラスベガスで開催されるCES2026に出展します。世界最大級のテクノロジー見本市において、日本の最先端技術やスタートアップ企業の魅力を世界へ発信します。 クリエイティヴ・ヴィジョン「Japan Tech Project」 展示会名：CES2026会期：2026年1月6日〜9日（米国西部時間）会場1：Veneti