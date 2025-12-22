丹後織物工業組合が、丹後ちりめん精練工場を一般公開する「TANGO OPEN CENTER」において、冬季観光シーズンに向けた展示・工場見学・体験プログラムの構成を強化しました。雨天や積雪時でも快適に楽しめる屋内型の産地体験として、冬の丹後観光における新たな魅力を発信します。 丹後織物工業組合「TANGO OPEN CENTER」 場所：京都府京丹後市大宮町河辺3188営業時間：平日 10:00〜16:30（施設により異なる）定休