第７０回有馬記念・Ｇ１は１２月２８日、中山競馬場の芝２５００メートルで行われる。早見和真氏原作の大ヒットドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」で注目を集めた北海道・日高地区出身の馬。昔ながらの伝統ある牧場出身で、有馬記念を制した名馬を５回にわたって取り上げる。第１回は００年に制したテイエムオペラオー（和田竜二騎手が騎乗）。鳥肌が立つような、鬼気迫る末脚だった。次元が違った。２０世紀最後のグランプリ。