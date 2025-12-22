世界に通用するシェフNo.1を決める『CHEF-1グランプリ』の記者会見が22日、都内で行われ、 21日に行われた大会『M-1グランプリ2025』で優勝した、お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が大会スペシャルサポーターに就任したことが発表された。【写真】たくろう『M-1』優勝！大阪マンゲキが「本当に本当におめでとうございます!!」赤木裕（34）、きむらバンド（35）からなる同コンビは、2016年結成。大阪・よしもと