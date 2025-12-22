台湾の台北市中心部で通行人が刃物で刺され3人が死亡した無差別襲撃事件で、容疑者の男が犯行の時間や場所などを詳細に記した「犯行計画書」をつくっていたことがわかりました。台北市の中心部で19日に発生した無差別襲撃事件ではこれまでに3人が死亡し、11人が重軽傷を負い、容疑者の27歳の無職の男は、犯行後ビルから飛び降り死亡しています。台湾メディアは21日、男のパソコンから「犯行計画書」が見つかったと警察への取材とし