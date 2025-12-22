アメリカメディアは21日、トランプ政権が南米ベネズエラ沖で新たに石油タンカー1隻を追跡していると報じました。ベネズエラのマドゥロ政権への圧力をさらに強めています。ブルームバーグ通信などは21日、アメリカの沿岸警備隊南米ベネズエラ沖で、積み荷を積み込むためにベネズエラに向かっていた石油タンカーを追跡していると報じました。トランプ政権は9月以降、麻薬の密輸対策としてベネズエラの船に攻撃を繰り返し、これまでに