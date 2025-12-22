今夏のクラブ・ワールドカップでも美人リポーターとして注目を集めたエレオノーラ・インカルドナさん。イタリア・セリエBでの初仕事として、バーリ対USカタンツァーロの試合でDAZNのリポーターを務め、その様子を140万人のフォロワーを持つ自身のInstagramに投稿した。「セリエBでの初めての試合、そして試合後。いつまでも心に残る感情」「自分がこれまで歩んできた一歩一歩に目的があったと気づく瞬間があります」エレオノーラさ