K¥ê¡¼¥°¤ÎFC¥½¥¦¥ë¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥ê¥ó¥¬¡¼¥É¡£2024Ç¯¤ÎÅß¤«¤éºßÀÒ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÎ¹¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï´Ú¹ñ¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·è°Õ¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ØThe Guardian¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ó¥¬¡¼¥É¤Ï¥½¥¦¥ë¤Î¿Í¡¹¤ÎÈ¿±þ¤¬Âç¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¡Ø¤ª¤ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤è¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ø¥ê¥ó¥¬¡¼¥É¡¢¥ê¥ó¥¬¡¼¥É¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«