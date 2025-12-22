マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第17節でアストン・ヴィラと対戦、1-2と敗戦を喫した。痛いのは、チームの核であるMFブルーノ・フェルナンデスの離脱だ。フェルナンデスは前半終盤に足を痛めた様子で、後半はリサンドロ・マルティネスと交代した。ルベン・アモリム監督は試合後、フェルナンデスの状態について語っている。「軟部組織の怪我なので、数試合は間違いなく欠場するだろう。こういうことはコントロールで