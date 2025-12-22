演歌歌手の藤あや子が21日に自身のアメブロを更新。歌手・美川憲一の復帰を祝ったことを報告した。この日、藤は「クリスマスプレゼント」と切り出し、プレゼントを手にした自身と美川の2ショットを公開。「ムートンの可愛いべア 気持ち良い手触りなので美川さんにプレゼントしました」と明かした。続けて「大好きな皆さんと美川さんの復帰祝い」と報告し「中華レストランで美味しく楽しい時間」と豪華な料理の写真を複数枚公開。「