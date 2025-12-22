美祢市で21日、高さが6メートルを超える大きな門松作りが行われました。門松作りが行われたのは、美祢市の堀越コミュニティーセンターです。門松を作ったのは、様々な地域おこしに取り組んでいるNPO法人「堀越涼南会」です。会では、2018年から門松作りを行っていて、最初の年は高さが3メートル50センチほどでしたが、年を追うごとに門松のサイズが大きくなっています。ことしも、去年の6メートル60