フィギュアスケートのミラノ・コルティナ五輪代表メンバーが22日、都内で全日本選手権の一夜明け取材に応じた。女子で初代表となった17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）は「五輪出場権を得られて凄いうれしい。（お祝いが）たくさんの方から来て、お父さんとお姉ちゃんが見に来てくれていた。直接会って“おめでとう”と言ってくれた」と夢心地に浸った。出身地の新潟から千葉県船橋市のトップ養成「MFアカデミー」に入門。