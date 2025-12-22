卓球女子で五輪２大会連続メダリストの福原愛さん（３７）が再婚し、妊娠していることが２２日、分かった。お相手は一般男性で、一部報道に関して、所属事務所は「本人の意向もあり、プライベートに関することは公表しておりませんでしたが、掲載されております記事については事実です。この度はお騒がせして申し訳ございません。今後とも一層精進してまいりますので、温かく見守っていただきますようお願い申し上げます」とコメ