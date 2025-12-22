俳優の妻夫木聡（45）が主演を務めた日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」(TBS系)が22日までに公式インスタグラムを更新。人気俳優＆女優の“夫婦”2ショットを投稿した。公式インスタグラムでは「栗須夫妻！養老牧場でのオフショット」と記した。写真では、妻夫木と女優・松本若菜の“夫婦”2ショットを公開した。ネットでは「ステキなご夫婦」「二人の未来を続編が見たい」「日の光が二人を照らしていて素敵」「素敵なオ