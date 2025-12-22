車いすテニスプレーヤーの小田凱人が２２日、インスタグラムのストーリーで、前日の「Ｍ−１グランプリ」での大失敗を思い起こさせる投稿を行った。小田は、「Ｍ−１」で、笑み籤を引くゲストとして出演。その大役の中で「ヨネダ２０００」を「ヨシダ２０００」と言ってしまい、頭を抱える一幕があった。すぐさま今田耕司が「ヨネダ２０００です」「小田さん、ヨシダに引っ張られた」などとフォロー。オープニングアクトは津