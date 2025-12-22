東京ヴェルディは22日、MF森田晃樹との契約更新を発表した。森田は2000年8月8日生まれの現在25歳。東京Vの育成組織出身で、ジュニア、ジュニアユース、ユースと順調に歩を進め、ユース所属時の2018年8月、天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会の浦和レッズ戦でトップチームデビューを飾った。翌年より正式にトップチームへ昇格すると、1年目の途中から主力の一角として躍動。2021シーズンからは背番号を「7」に変更し、2023シ