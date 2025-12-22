元テレビ朝日社員の玉川徹氏が22日、コメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。年賀状じまい広がる理由を分析した。番組では、年賀状を送ることをやめる「年賀状じまい」が急速に拡大していることを紹介した。玉川氏自身も10年ほど前から年賀状を出すことをやめたという。年賀状について「出していた理由って何だろうと自分で考えてみると、みんなが出すからなんですよね。みんなが出