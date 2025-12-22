【モデルプレス＝2025/12/22】女優の桃井かおりが12月21日、自身のInstagramを更新。夫婦ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】74歳ベテラン女優「旦那様かっこいい」夫顔出しの貴重ショット公開◆桃井かおり、夫婦の2ショット公開桃井は「旦那とおでかけ〜と言っても仕事なんだが、、天気の良い日は出かけたいのおおお」とつづり、車の中の夫婦の2ショットを公開。貴重なショットとなっている。◆桃井かおりの夫婦シ