【モデルプレス＝2025/12/22】「M-1グランプリ2025」（ABCテレビ・テレビ朝日系／よる6時30分〜）の決勝戦が12月21日に行われた。シンガーソングライター・あいみょんのスケジュールが話題を呼んでいる。【写真】「M-1」のためにオフ取得した30歳人気歌手◆あいみょん「TODAY’S AIMYON」に注目集まるお笑い好きで知られるあいみょん。この日、デビュー10周年スペシャルサイト「AIMYON 10th Anniversary」内の「TODAY’S AIMYON」