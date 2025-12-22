メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の大村知事は、2026年秋のアジア・アジアパラ競技大会の経費が約3700億円にのぼると初めて公表しました。 アジア・アジアパラ競技大会の経費は当初1000億円程度と想定されていましたが、大村知事は12月22日現在で総額約3700億円にのぼると明らかにしました。 競技会場の整備や選手団の宿泊費などの大会経費が2980億円、開催地としての機運醸成などの関連経費が700億円ほどにのぼる見