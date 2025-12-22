メ～テレ（名古屋テレビ） 教師による相次ぐ盗撮事件を受け、三重県議会は、県立高校に隠しカメラがないかどうかを調べる探知機を配備する補正予算案を可決しました。 12月22日に三重県議会で可決された補正予算案には、盗撮防止対策として、県立学校に隠しカメラがないかどうかを調べる探知機を配備するための費用など約1046万円が盛り込まれています。 県教育委員会は、探知機を県立高校や特別支援学校など計75校