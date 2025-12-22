メ～テレ（名古屋テレビ） 12月22日は冬至。岐阜県高山市の温泉施設で、ゆず湯のサービスが行われています。 高山市国府町にある「しぶきの湯 遊湯館」では、来場者に日頃の疲れを癒してもらおうと、毎年冬至の日にゆず湯のサービスを行っています。 「ゆず湯に入ると風邪をひかない」などのいわれがあり、22日は男湯・女湯それぞれに高知産のゆずが9kgずつ入れられました。 オープンと同時に地