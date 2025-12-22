中米・グアテマラ、70メートルの高さから舞い降りた〓サンタ〓に子どもたちが大喜びです。サンタクロースの衣装を身につけ準備をしているのはヘクター・チャコンさん、79歳です。線路を進み腰を下ろしますが、かなりの高所。下をのぞきながら慎重にロープを下ろしていきます。そして、高さ70メートルの鉄橋から降下。実は消防士のチャコンさん、ロープをつたって下っていき、地上に降り立つと集まっていた子どもたちにプレゼントを