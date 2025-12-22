群馬・吉岡町で正面から逆走車が迫る瞬間がカメラに捉えられた。一方、兵庫・宝塚市では夜道を走行中にイノシシが飛び出し、あわや事故になりかけた。迫り来る逆走車の恐怖群馬・吉岡町で4日に撮影されたのは、目の前から迫ってくる逆走車だ。目撃者と同乗者は、「逆走！」「あ！あ！あ！あ！何！？何―！？びっくりしたんだけど」と驚きの声をあげていた。目撃者：対向車？あれ対向車か！っていうのでギャーって左側にとっさに（