ハンドボールの日本選手権・決勝が21日、広島市のコジマホールディングス中区スポーツセンターで行われ、男子は豊田合成（名古屋）が大会6連覇で7度目の優勝、女子はソニー（鹿児島）が7年ぶり3度目の頂点に立った。【写真で見る】13得点を叩き出したバラスケス選手男子決勝は、大会5連覇中の絶対王者・豊田合成と初の決勝進出を果たしたジークスター東京の対戦。リーグでも熾烈なシーソーゲームを繰り広げる両者だが、この日は豊