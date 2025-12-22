元サッカー日本代表の槙野智章氏が22日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に最後の出演をした。来期からはサッカーJ2藤枝MYFCの新監督に就任するため、いったん「卒業」となる。番組の最後に、コメンテーターで男性アイドルグループ「ACEes」のメンバー浮所飛貴から「さみしいっすね。槙野さんがいると、明るくなるんです」と言われると、槙野氏も「さみしいっすね」と切り出した。その後、「僕がいなくなったら、僕の