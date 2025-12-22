2026年3月10日より世界独占配信されるNetflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2のの吹き替え声優として、チョッパー役を大谷育江、ミス・オールサンデー役を山口由里子が担当することが決定した。 参考：実写版で“表情”まで再現『ONE PIECE』チョッパー役に抜擢、ミカエラ・フーヴァーとは？ 『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の尾田栄一郎による同名コミッ