Photo: oh!ga ユニクロやGUで靴を買うのはなんとなく避けていたんですが、GUのチャンキーソールローファーはあまりにも安く1,000円以下で売っていたので、衝動買いに近い形で購入して履き倒しています。結果、週3ペースで履いている一軍シューズになってしまいました。ソールが分厚くてスニーカー感覚で使える Photo: oh!ga