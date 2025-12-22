福岡県警八幡西署は22日、北九州市八幡西区永犬丸南町付近の路上で17日午前8時ごろ、通学中の小学生女児が見知らぬ男から「今日はスカートじゃないんだ」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は60歳くらいで紺色のキャップ帽を着用していたという。