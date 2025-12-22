任期満了に伴う竹原市長選挙は、元市議の平井明道さんが現職を破り初当選を果たしました。 無所属新人の平井明道さんは「市民ファースト」の政治を訴え、約５８００票あまりを獲得し初当選を果たしました。 （当）無・新 平井 明道 氏 ５,８８６票 無・現 今栄 敏彦 氏 ４,３８１票 平井明道氏「今まで２０年間衰退してきた竹原市を、私が先頭に立ち必ず竹原市政を改革改善いたします。どうか市民の皆さま私に期待をして