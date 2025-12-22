12月21日夜、静岡市駿河区で乗用車が歩いていた85歳の男性をはねる事故があり、その後、男性の死亡が確認されました。 【写真を見る】85歳男性が乗用車にはねられ死亡した現場＝静岡市駿河区 21日午後8時20分頃、静岡市駿河区西脇の通称・大浜街道で、南に向かっていた乗用車が歩行者をはねる事故がありました。 この事故で、歩いていた静岡市駿河区に住む男性（85）が頭を強く打ち、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、