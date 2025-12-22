警察官が職務中に装着する小型の「ウェアラブルカメラ」の導入を警察庁が検討している。職務が適切に行われているかどうかの検証や事件・事故の証拠の保全を図るほか、市民からの「カスタマーハラスメント（カスハラ）」から警察官を守る狙いもある。警視庁や神奈川、福岡県警など１３都道府県警でモデル事業が行われており、現場の警察官、住民ともに評判は上々のようだ。１１月下旬、福岡・ＪＲ博多駅前。キャリーケースを引