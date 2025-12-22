日本ハム公式チア、ファイターズガールの元エースで、タレントの滝谷美夢が２１日、自身のインスタグラムを更新。エスコンフィールドで行われた「みんなのＸｍａｓ音楽祭」で現ファイターズガールとコラボしたことを報告した。ファイターズガールとの記念撮影やサンタ帽姿の写真とともに「ファイターズステージではファイターズガールとジンギスカンでコラボさせてもらいました！卒業して意向、ジンギスカンを踊るのは初めて！