【「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」開催記念プレゼント】 12月22日17時以降 配布開始 カプコンは、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、VTuber・葛葉さんによる描きおろし乱入イラストなどのプレゼントを実施する。 ANYCOLORが運営するバーチ