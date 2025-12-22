俳優の沢村一樹が日比谷を訪れたことを報告し、ファンは騒然としている。沢村は２１日、自身のインスタグラムに「ちょっと早いですが、メリークリスマス」と書き出し、大きなクリスマスツリーを背景に、キャップとマスクを着用した自身の姿を写した自撮りショットを披露した。そして、「通りかかった日比谷にて。沢山の人で溢れていました！」とリポートした。この投稿にファンからは「一樹様とクリスマスツリーとっても素