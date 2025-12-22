元フジテレビで、現在フリーアナウンサーや実業家として活躍する田中大貴氏（４５）が取締役を務めるニューズドテック（粟津浜一代表取締役）が２２日、東京証券取引所「東京プロマーケット」に株式を上場した。２００９年に創業し、東京を拠点に、岐阜・羽島にサプライチェーンセンターを構え、中古モバイル機器の売買・レンタルを行う。「温故知創でモバイルを次世代につなげる」をミッションとし、「モバイルを使い切る時代へ