【モデルプレス＝2025/12/22】アーティストのチェ・イェナ（Choi Ye Na／YENA）が12月21日、自身のInstagramを更新。羽のついた妖精風の衣装姿を披露した。【写真】IZ*ONE出身美女「圧巻のスタイル」美脚全開の妖精風ドレス姿◆イェナ、羽根つき妖精風衣装ショット公開イェナは、緑色のビスチェ型のトップスに同系色のチュールで前が短く、後ろが長くなっているスカートのドレス衣装姿で様々なポーズをとったショットを公開。背中