H3ロケットが先ほど、2度の延期を経て鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。しかし、エンジンが予定より早く燃焼を停止したとみられ、JAXAが状況を調べています。 H3ロケット8号機は、きょう午前10時51分に種子島宇宙センターから打ち上げられました。しかし、搭載した日本版GPS衛星「みちびき5号機」を高度450キロの軌道に投入する前に、第2段エンジンが予定より早く燃焼を停止したということです。