奄美大島の大和村で、物価高騰対策として1人2万円の現金給付が始まりました。 物価高騰に対応する国の交付金をうけ、鹿児島県の大和村は、およそ4500万円の予算で村民1人につき現金2万円、商品券1万円分を給付します。 国直集落の公民館ではきのう21日から現金2万円の給付が始まり、住民が世帯の人数分の現金を受け取っていました。 （給付金を受け取った住民）「ありがたいです、とても。子どもがいるとお金もかかるので助かる