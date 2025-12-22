高松北警察署 交際していた香川県在住の女性（24）の勤務先に電話をかけて名誉を害することを話したとして、高松市香川町の無職の男（36）が22日、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は元交際相手の女性に対する恋愛感情や好意が満たされないことを恨み、2025年10月30日、携帯電話で女性の勤務先に電話をかけて名誉を害することを話した疑いが持たれてい