ドル円押し目から反発＝東京為替 円債利回り上昇もあって高値から下げたドル円は157円23銭を付けたあと反発。157円40銭台を付けている。債券市場の前場引け後、円買いの勢いが収まり、反発につながった。 USDJPY157.44.