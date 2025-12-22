テクニカルポイント ドル円ボリンジャーバンド2シグマ上限付近 157.63エンベロープ1%上限（10日間） 157.48ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 157.43現値 156.12一目均衡表・基準線 156.09一目均衡表・転換線 156.0710日移動平均 155.9821日移動平均 154.51エンベロープ1%下限（10日間） 154.47ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 153.20一