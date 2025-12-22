過去最多4人による争いとなった富士市長選挙は21日即日開票の結果、新人の金指祐樹さんが初当選を果たしました。■ON バンザイ富士市長選挙は21日即日開票の結果、新人で元中学校教諭の金指祐樹さん48歳が3万3000票あまりを獲得し、初当選を果たしました。（ 金指祐樹氏）「（富士市を）”変えてほしい” という市民の願い、それがなければ、私が選ばれる ことはなかったと思っています富士市をなんとかしてほしいその強い思い