秋田朝日放送 「捜査に協力すれば無実を証明できる」などと言われ、秋田県横手市の７０代男性が現金２００万円をだまし取られました。 警察によりますと、横手市の７０代男性のもとに１１月下旬、自宅の固定電話に楽天お客様サポートセンターを名乗る男から着信がありました。男から「あなたの名義で契約された携帯電話で大量に違法メールが送信されている」と言われ、警察官の電話番号を伝えられました