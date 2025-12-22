年末年始に牛乳の消費が落ち込むことから22日朝、JA全農長野は信州産の牛乳を配り消費拡大を呼び掛けました。「おはようございます。牛乳飲んでください」JR長野駅前ではJA全農長野畜産酪農課の職員6人が信州産の牛乳600パックと消費を呼び掛けるチラシ入りのティッシュを配りました。県内で生産されている牛乳のおよそ1割は学校給食で消費されていますが冬休み期間中は消費が落ち込み生産過剰になるため毎年この時期にPR活動を行