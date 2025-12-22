下田市のアロエの群生地で、キダチアロエの花が咲き、観光客らでにぎわっています。下田市白浜の「アロエの里」では、赤いとんがり帽子のようなキダチアロエの花が五分咲きとなり、これに合わせて、地元の観光協会が「アロエの花まつり」を開催しています。（埼玉県からの観光客）「ここまできれいに咲いているところは見たことなかったので」（神奈川県からの観光客）「毎年来てるんですけどすごい立派でいつも感動している」キダ